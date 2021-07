Stand: 22.07.2021 10:34 Uhr Alpha-E-Trasse: Projektbeirat fürchtet Neubaustrecke

Es gibt erneut Ärger beim geplanten Ausbau der Bahnstrecken zwischen Hamburg, Hannover und Bremen. Vorgesehen war dafür ein Ausbau von Bestandsstrecken, das sogenannte Alpha-E-Konzept. Der Alpha-E-Projektbeirat befürchtet aber, dass die Deutsche Bahn doch eine Neubaustrecke will und hat jetzt einen offenen Brief an die Bahn geschickt. Der Vorwurf darin: Die Bahn bewerte ein vorliegendes Gutachten, das den Bestandsausbau als machbar ansieht, falsch und setze die Kosten, den Flächenbedarf und die Zahl der abzureißenden Häuser absichtlich hoch an. Der Brief ging auch an viele Politikerinnen und Politiker.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.07.2021 | 09:30 Uhr