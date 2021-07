Stand: 05.07.2021 09:35 Uhr Alkoholverbot am Lüneburger Stintmarkt: Feiernde weichen aus

In Lüneburg haben auch am vergangenen Wochenende wieder viele Menschen unter freiem Himmel gefeiert. Weil wegen einer entsprechenden Allgemeinverfügung unter anderem Alkohol und laute Musik rund um den Lüneburger Stintmarkt verboten sind, war die Polizei erneut mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Beamten beobachteten allerdings "Verdrängungseffekte": Demnach wichen mehrere Hundert Menschen auf das Areal am Kreidebergsee und auf dem Uni-Gelände aus. Dort kam es zu Schlägereien, mindestens zwei Jugendliche wurden verletzt. Zudem kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.07.2021 | 09:30 Uhr