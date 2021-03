Stand: 22.03.2021 14:43 Uhr Alkoholisierter 16-Jähriger flieht mit Pkw vor Polizei

Im Landkreis Stade ist ein betrunkener 16-Jähriger am Steuer eines Kleinbusses vor der Polizei geflüchtet. Laut einem Sprecher gab der Jugendliche Gas, als ihn die Beamten kontrollieren wollten. Während der Fahrt sprang der Beifahrer aus dem Fahrzeug und lief davon. Die Polizei konnten den Kleinbus schließlich an einer Hofeinfahrt in Fredenbeck stoppen. Als sich die Polizisten näherten, griff der 16-Jährige sie mit Faustschlägen an. Die Beamten überwältigten den Jungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.03.2021 | 14:30 Uhr