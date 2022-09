Stand: 28.09.2022 12:21 Uhr Alfstedt: Unbekannte Diebe stehlen Kupferkabel und Werkzeuge

Unbekannte haben von einer Baustelle am Umspannwerk an der B495 zwischen Langeln und Alfstedt (Landkreis Rotenburg) Buntmetall und Werkzeuge im Wert von mehr als 300.000 Euro gestohlen. Nach Angaben eines Polizeisprechers brachen die Täter erst das Tor zu dem umzäunten Gelände und dann insgesamt acht Container auf. Aus vier Containern entwendeten sie hochwertige Werkzeuge, aus den anderen holten sie Holztrommeln mit Kupferkabeln. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Abtransport der Beute mit großen Fahrzeugen durchgeführt worden sein muss. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bremervörde unter der Telefonnummer (04761) 994 50 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.09.2022 | 13:30 Uhr