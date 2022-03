Stand: 07.03.2022 13:17 Uhr Aktion mit Novavax in Stade: 80 Menschen lassen sich impfen

Im Stader Kreishaus ist am Sonntag zum ersten Mal der neue Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax verimpft worden. Mehr als 80 Personen haben sich eine Spritze geben lassen. Die Sonderimpfaktion sei gut angelaufen, hieß es aus dem Kreishaus. Wer sich mit dem Proteinimpfstoff immunisieren lassen möchte, hat dazu auch am Montag in Buxtehude die Gelegenheit - bis 15 Uhr im Kulturforum. Am Dienstag wird der Impfstoff in der Harsefelder Eissporthalle verimpft. Zugelassen ist Nuvaxovid für alle Menschen ab 18 Jahren, die bislang noch nicht gegen Corona geimpft sind.

