Aktion lockt Hunderte Radfahrer in Lüneburger Innenstadt

Fast 660 Radfahrer haben sich am vergangenen Sonnabend Einkaufsgutscheine für die Lüneburger Innenstadt abgeholt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zehn Euro hatte die Stadt denjenigen geschenkt, die das Auto stehen ließen und mit dem Fahrrad zum Einkaufen fuhren. Am 12. und 19. Dezember sowie am 2. Januar soll die Aktion wiederholt werden. Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) freut sich über die rege Teilnahme - es sei sowohl ein positives Signal für den Klimaschutz als gut für die lokalen Geschäfte, sagte er.

