Stand: 09.10.2023 10:14 Uhr Aktion gegen Ladensterben: 35 gelbe Holzleitern für Himmelpforten

35 gelbe Leitern stehen ab sofort vor Geschäften, Handwerksbetrieben und Restaurants und Kneipen in Himmelpforten (Landkreis Stade). Damit wollen die Einzelhändler gegen das Ladensterben ankämpfen. Die Idee kommt aus Lüneburg: Der Geschäftsmann Ralf Elfers wollte so während der Pandemie ein Zeichen setzen, dass der lokale Handel zusammenhält. Auch vor Geschäften in Osnabrück stehen mittlerweile gelbe Leitern als Zeichen der Solidarität. In Himmelpforten werden die Leitern in zwei örtlichen Zimmereien hergestellt. Auch die Gesamtschule Himmelpforten ist mit im Boot: Schülerinnen und Schüler streichen die Leitern an.

