Aktion: Obstbauern aus dem Alten Land verteilen Äpfel

Bundesweit verteilen Obstbauern am Sonnabend frisch geerntete Äpfel in mehr als 100 Städten, und auch Landwirte aus dem Alten Land beteiligen sich an der Aktion. Die Obstbauern wollen darauf aufmerksam machen, dass regionale Produkte meist klimafreundlicher sind als Produkte aus dem Ausland. Äpfel aus dem Alten Land beispielsweise würden nicht über mehrere Tage im Kühl-Lkw durch die Welt gefahren. Allein das spare etliche Tonnen klimaschädliches CO2, so das Landvolk.

