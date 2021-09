Stand: 23.09.2021 17:06 Uhr Airbus-Transport: Park-Chef kann Vorbehalte nicht ausräumen

Der geplante Transport eines Bundeswehr-Airbus in den Serengeti-Park Hodenhagen stößt auch nach einem Runden Tisch am Donnerstag bei einigen Beteiligten weiter auf Zurückhaltung. Die Gemeinde Wedemark äußerte sich nach dem Gespräch mit Serengeti-Park-Chef Fabrizio Sepe weiter abwartend. Es seien immer noch viele Frage offen, so ein Sprecher der Gemeinde. Die Wedemark hatte im Vorfeld des Info-Gesprächs starke Vorbehalte gegen den Schwertransport vom Flughafen Hannover in den Heidekreis geäußert. Es könne nicht sein, dass man für den Vergnügungsaspekt Schäden in der Natur anrichte, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD). Der Serengeti-Park will aus dem ausrangierten Airbus A310 ein Restaurant machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.09.2021 | 13:30 Uhr