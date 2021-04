Stand: 26.04.2021 11:55 Uhr Airbus: Betriebsrat wehrt sich gegen Arbeitsplatzverlegung

Der Airbus-Konzernbetriebsrat befürchtet, dass durch die Umbaupläne des Airbuskonzerns Arbeitsplätze ins Ausland verlegt werden. Zuletzt hatte der Flugzeugbauer mitgeteilt, dass Einzelteile und Kleinkomponenten künftig in einem neuen Unternehmen der Airbus-Gruppe hergestellt werden sollen. Dabei sollen auch die Aufgaben der Werke in Stade und Hamburg mit denen der Konzerntochter Premium Aerotec zusammengeführt werden. Eine solche Firma stünde unmittelbar im Konkurrenzkampf mit Billigstandorten in Osteuropa und Asien, sagen Gewerkschaftsvertreter. Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Holger Junge, kündigte an, man werde sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.04.2021 | 13:30 Uhr