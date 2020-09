Stand: 08.09.2020 14:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Airbus: Aktionstag der IG Metall in Stade

An den Airbus-Standorten in Norddeutschland hat es am Dienstag Proteste der Beschäftigten gegen den geplanten Stellenabbau gegeben. Aufgerufen dazu hatten die IG Metall und Betriebsräte. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, will die Gewerkschaft damit ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Am Standort Stade gab es am Vormittag eine Kundgebung. Zur selben Zeit startete am Osttor des Hamburger Werks ein Autokorso. Die IG Metall fordert statt betriebsbedingter Kündigungen verkürzte Arbeitszeiten, eine Vier-Tage-Woche sowie Kurzarbeit. Es gelte, die Standorte zu sichern. Airbus will wegen der Corona-Krise massiv Stellen abbauen: In Hamburg und Buxtehude geht es um insgesamt rund 2.300 Jobs, in Stade um 365 und in Bremen um 445.

