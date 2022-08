Stand: 22.08.2022 07:19 Uhr Ahlden: Sauerstoffmangel im Eilter See - Fische in Not

Die Feuerwehr hat im Heidekreis Tausende Fische vor dem Tod bewahrt. Angler hatten am Eilter See in der Samtgemeinde Ahlden Alarm geschlagen, weil im Wasser akuter Sauerstoffmangel herrschte, teilte die Feuerwehr mit. Demnach schwammen die ersten Fische an der Oberfläche und schnappten nach Luft. Die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und zwei Landwirte pumpten mehrere zehntausend Liter frisches Wasser aus der Aller in den See. Grund für den niedrigen Sauerstoffgehalt ist unter anderem die lang anhaltende Hitze.

