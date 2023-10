Stand: 30.10.2023 09:45 Uhr Afrikanische Schweinepest: Das Monitoring wird eingestellt

Ab sofort müssen in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg nicht mehr alle Wildschweine auf die Afrikanische Schweinepest getestet werden. Das hat der Landkreis Lüneburg mitgeteilt. Die in den vergangenen Jahren in Mecklenburg-Vorpommern grassierende Afrikanische Schweinepest sei erfolgreich bekämpft worden, heißt es vom Landkreis. Die Sperrzonen dort hätten aufgehoben werden können. Deshalb gebe es keine Gründe mehr, ein verstärktes Monitoring in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg aufrechtzuerhalten. Gebannt sei die Afrikanische Schweinepest damit nicht. Denn neue Ausbrüche in Schweden und Italien zeigten, dass das Virus auch über große Distanzen eingeschleppt werden könne, so der Landkreis-Sprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere