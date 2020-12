Stand: 29.12.2020 12:30 Uhr Älteres Ehepaar stirbt bei Schwelbrand in Wistedt

Ein Schwelbrand in Wistedt (Landkreis Harburg) am vergangenen Wochenende ist offenbar todesursächlich für ein älteres Ehepaar. Die 81-jährige Frau und ihre 92-jähriger Ehemann waren am 2. Weihnachtstag von der Polizei in ihrem Haus gefunden worden. Nachbarn hatten zuvor eine dunkle Färbung an einigen Fensterscheiben bemerkt. Nachdem ein Sachverständiger den Brandort gestern untersucht hat, hat wohl ein Defekt am Ölofen den Schwelbrand ausgelöst. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Ehepaar davon überrascht wurde, den Raum nicht mehr verlassen konnte und an einer Rauchgasvergiftung starb.

