Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit mit seiner Nachbarin in Adendorf (Landkreis Lüneburg) ist am Samstagmittag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stach die 36-Jährige mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper des 49-Jährigen. Er sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach einer Notoperation habe sich der Zustand des Mannes stabilisiert. Die Frau wurde nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen. Gegen sie werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, hieß es. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft werde zudem geprüft, ob gegen die Frau Haftbefehl beantragt werden soll. Hintergrund für die Tat seien wahrscheinlich andauernde Nachbarschaftsstreitigkeiten, so die Polizei. Worum es bei dem Streit am Samstag ging, ist noch unklar.

