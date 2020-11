Stand: 11.11.2020 10:30 Uhr Abiturient hat Corona: 100 Mitschüler im Homeschooling

An der Halepaghen-Schule in Buxtehude werden bis zum 20. November fast 100 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs vorsichtshalber im Homeschooling unterrichtet. Grund ist nach Angaben des Landkreises Stade, dass ein Abiturient positiv auf Corona getestet wurde. Engeren Kontakt zu ihm hatten 15 Schüler des Jahrgangs. Sie sind in Quarantäne und können sich am Mittwoch auf das Virus testen lassen.

