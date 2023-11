Stand: 07.11.2023 10:51 Uhr Abgesagtes Konzert von Krasavice: Veranstalter muss zahlen

Ein Konzertveranstalter muss 22.000 Euro Vertragsstrafe an die Künstleragentur der Rapperin Katja Krasavice zahlen. So hat es das Landgericht Lüneburg am Montag entschieden. Der Veranstalter hatte im Oktober 2021 einen Auftritt der Rapperin zu Unrecht abgesagt. Denn der Beklagte habe nur gerüchteweise gehört, dass Krasavice nicht auftreten würde. Er müsse für die Absage persönlich haften, so die Richter. Die Sängerin und Influencerin Katja Krasavice war im Oktober 2021 für das Summer Islands Festival in Lüneburg gebucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.11.2023 | 08:30 Uhr