Stand: 03.03.2022 11:35 Uhr Abgelaufene Tests: Behörden schließen Corona-Testzentren

Das Rotenburger Netzwerk aus Polizei, Gesundheitsamt und weiteren Behörden hat erneut mehrere Corona-Testzentren im Landkreis kontrolliert. Zwei der vier überprüften Einrichtungen mussten daraufhin vorübergehend schließen. In einem Testzentrum in Zeven waren abgelaufene Tests die Ursache, in Rotenburg lag es an der nicht ausreichenden Schulung eines Mitarbeiters. Bereits vor einer Woche hatte das Netzwerk vier Testzentren kontrolliert. Eine Einrichtung in Scheeßel wurde daraufhin vorübergehend geschlossen. Auch hier mangelte es an der Schulung eines Mitarbeiters. Das Rotenburger Netzwerk sei aus eigener Initiative tätig geworden, sagte ein Polizeisprecher, weil in Testzentren immer wieder gegen Gesundheitsauflagen verstoßen würde. Die Kontrollen sollen fortgesetzt werden.

