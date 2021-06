Stand: 26.06.2021 11:22 Uhr ADAC plant Fusion: Arbeitsplätze bleiben erhalten

Der ADAC plant die Fusion zweier Regionalverbände. Der Verband Niedersachsen/Sachsen-Anhalt soll mit dem Verband Hansa im Großraum Hamburg zum neuen Verband ADAC Nord-Ost werden. Das sollen die Mitglieder am Sonnabendnachmittag bei einem Treffen beschließen. Eine Sprecherin erklärte, die knapp 300 Arbeitsplätze in den Verwaltungen in Laatzen bei Hannover und in Hamburg blieben erhalten. Lediglich die Strukturen würden angepasst und die Zusammenarbeit ausgebaut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.06.2021 | 11:00 Uhr