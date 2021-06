ADAC-Regionalclubs scheitern vorerst mit geplanter Fusion Stand: 28.06.2021 14:56 Uhr Der geplante Zusammenschluss der beiden ADAC-Regionalclubs Hansa und Niedersachsen/Sachsen-Anhalt ist am Wochenende vertagt worden. Grund war ein Fehler bei der Abstimmung.

Die Fusion wäre die größte zweier Vereine deutschlandweit gewesen. Für diesen Schritt fehlte nur noch die Abstimmung der Delegierten. Aber genau diese Formalie ist am Sonnabend in Embsen bei Lüneburg gescheitert. Nicht, weil die Delegierten dagegen stimmten. Sondern weil zu viele Stimmen abgegeben wurden. Bislang ist nach Angaben einer ADAC-Sprecherin unklar, ob es ein organisatorischer Fehler war oder jemand die Wahl sabotiert hat.

Zu viele Stimmen: Hansa-Delegierte müssen neu wählen

Auf Seiten des ADAC Hansa wurden demnach mehr Stimmzettel abgegeben als es Wahlberechtigte gab. Ein Notar habe die Wahl daraufhin für ungültig erklären müssen, sagte eine Sprecherin des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Die Mitglieder ihres Regionalclubs haben demnach einstimmig und gültig für den Zusammenschluss gestimmt. Die Delegierten des ADAC Hansa müssen dagegen innerhalb einer Frist erneut abstimmen - in einer Vollversammlung.

Abstimmungsfehler kostet Vereine Geld

Das hat auch finanzielle Auswirkungen. Die Vollversammlung hat bereits wesentlich mehr Geld gekostet als üblich, sagte die Sprecherin weiter. Wegen der Corona-Pandemie brauchte man einen größeren Raum und weiteres Equipment. Nun muss für eine weitere Vollversammlung nochmal Geld in die Hand genommen werden. Hinzu komme, dass geplante Schritte wie eine gemeinsame IT-Struktur, erst einmal verschoben werden müssen.

Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Beide Regionalclubs sollen zu einem Regionalclub Nord-Ost zusammengehen. Mit mehr als 2,5 Millionen Mitgliedern wäre dieser der zweitgrößte im ADAC. Er umfasst Teile Niedersachsens, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Clubs versprechen sich von der Fusion eine wirtschaftliche Stärkung. Die knapp 300 Arbeitsplätze in den Verwaltungssitzen in Hamburg und Laatzen sowie in den 17 Geschäftsstellen sollen erhalten bleiben.

