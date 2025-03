A7 und A39: Autobahnen nach drei Lkw-Unfällen wieder frei Stand: 26.03.2025 19:30 Uhr Mehrere Sperrungen haben am Mittwoch auf Autobahnen in Niedersachsen für Stau gesorgt. Betroffen waren die A39 und - gleich an zwei Stellen - die A7. Seit dem frühen Abend rollt der Verkehr wieder.

Die zuletzt noch gesperrte Spur auf der A7 bei Hildesheim in Richtung Hannover wurde um 17.30 Uhr freigegeben, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei dem NDR Niedersachsen am Mittwochabend. Nach einem Lkw-Unfall kam es in beiden Fahrtrichtungen der A7 zu einer Sperrung. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Richtung Kassel gelte weiter ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern - dort müsse am Donnerstag noch die Mittelschutzplanke repariert werden, so der Sprecher. Zwischen der Anschlussstelle Derneburg-Salzgitter und der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde hatte ein Lkw am Mittwochmorgen die Mittelschutzplanke auf einer Länge von 44 Metern beschädigt, so die Polizei. Nachdem ein Reifen des Lastwagens geplatzt war, kollidierte der Lkw mit der Mittelschutzplanke - dabei wurde der Tank der Zugmaschine aufgerissen, so die Polizei. Es seien rund 500 Liter Diesel ausgelaufen. Der Lkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

A7 bei Bispingen: Fahrer verlor Kontrolle über Beton-Lkw

Weiter nördlich war auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg am Morgen ein weiterer Lkw verunglückt. Der Sattelzug hatte nach Angaben der Polizei Beton geladen. Der Abschnitt zwischen Schneverdingen und Bispingen war deshalb für mehrere Stunden voll gesperrt. Am späten Nachmittag seien alle Fahrspuren wieder freigegeben worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer wurde nach dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Blutprobe angeordnet. Der 46-jährige Fahrer hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er fuhr erst gegen die Mittelschutzplanke, dann durchbrach er die Außenschutzplanke und kippte mit dem Gespann in den Grünstreifen. Auch bei Göttingen gab es auf der A7 am Mittwoch noch Behinderungen nach einem Unfall mit vier Lkw am Montagabend.

A39 bei Maschen: Sattelzug mit Kranteilen umgekippt

Auch die A39 war ab dem Morgen für mehrere Stunden in Richtung Hamburg gesperrt - zwischen Maschen und dem Maschener Kreuz. Laut Polizei ist hier ein mit Kranteilen beladener Sattelzug umgekippt. Der Lkw lag auf zwei Fahrspuren. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn nach Angaben der Polizei bis etwa 16.30 Uhr voll gesperrt. Der 52-jährige Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Lkw sei beim Abbiegen auf die Autobahn aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt, heißt es.

