Stand: 09.12.2020 12:25 Uhr A7 nach Arbeitsunfall für Landung von Hubschrauber gesperrt

Wegen eines Notfalleinsatzes musste die Autobahn 7 am Mittwochmorgen bei Garlstorf (Landkreis Harburg) für eine Dreiviertelstunde in beide Richtungen gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Mann bei Grünpflegearbeiten an der Strecke schwer verletzt. Deshalb wurde ein Hubschrauber angefordert, der auf der Fahrbahn der A7 landete, um den Verletzten ins Krankenhaus zu fliegen.

