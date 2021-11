Stand: 23.11.2021 11:31 Uhr A7: Sattelzug prallt auf Leitplanke, Autobahn gesperrt

Auf der A7 ist am frühen Dienstagmorgen ein Sattelzug auf den Fahrbahnteiler im Horster Dreieck gefahren. Bei dem Unfall wurde der Fahrer laut Polizei nur leicht verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Bei dem Laster riss zudem der Tank auf. Nun muss deshalb in dem Bereich der der Boden ausgebaggert werden. Die Autobahn ist dafür in Richtung Norden zwischen Ramelsloh und Horster Dreieck gesperrt. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar.

