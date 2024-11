Stand: 25.11.2024 12:09 Uhr Mann drückt Schild mit Hilferuf an Autoscheibe

Ein 52-jähriger Mann hat auf der A7 ein Schild mit der Aufschrift "HELP" an die Fensterscheibe eines Autos gehalten. Mehrere Menschen hätten daraufhin am Samstag den Notruf gewählt, so die Polizei. Der Mann saß auf der Rückbank eines Autos, das in Richtung Hamburg unterwegs war. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen auf die Autobahn. Die Beamten stellten schließlich fest, dass es sich nicht um einen Notfall, sondern um einen schlechten Scherz gehandelt hatte. Sie vernichteten das Schild und ermitteln nun gegen den 52-Jährigen, der nach Angaben der Polizei leicht betrunken war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.11.2024 | 08:30 Uhr