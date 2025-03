Stand: 13.03.2025 07:50 Uhr A7-Abschnitt im Landkreis Harburg nach Sperrung wieder frei

Die Autobahn 7 im Landkreis Harburg ist zwischen Egestorf und Thieshope ist wieder frei. Der Abschnitt war am Mittwoch für einige Stunden in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt, so die zuständige Autobahn GmbH. Die Autobahnmeisterei hatte demnach Unfallschäden an den Schutzeinrichtungen und in einem Regenrückhaltebecken beseitigt. Der Verkehr wurde in Egestorf auf eine ausgeschilderte Ausweichstrecke geleitet. In Thieshope konnten Autofahrer wieder auf die A7 auffahren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.03.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr