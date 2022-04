A39 für Aktion von Klimaschützern rund eine Stunde gesperrt Stand: 03.04.2022 13:29 Uhr Im Norden von Lüneburg wurde die Autobahn 39 am späten Sonntagvormittag für eine Protestaktion von Klimaaktivisten gesperrt.

Dort, wo die Autobahn endet, seilten sich Klimaaktivistinnen und -aktivisten von einer Brücke ab und entrollten ein Plakat. Das "Klimakollektiv Lüneburg" wollte mit dieser Aktion für mehr Klimaschutz und vor allem gegen den Bau von weiteren Autobahnen demonstrieren. Die Stadt Lüneburg hatte die Aktion genehmigt. Rund eine Stunde war ein kleiner Abschnitt der vierspurigen Straße gesperrt.

Teile einer bundesweiten Aktionswoche

Die "Kollektiv"-Sprecherin Theresa Berghof sagte im Vorfeld, die Abseil-Aktion sei Teil einer bundesweiten Aktionswoche gegen Autobahnprojekte. Autobahnen seien klimaschädlich, weil dafür Wälder gerodet werden müssten und sie eine Verkehrswende verhinderten. Am Sonnabend war bereits in Brandenburg gegen den Ausbau der Autobahn A14 protestiert worden. In einer Woche ist wieder eine Abseil-Aktion in Niedersachsen geplant - dann aber in Braunschweig.

