A39: Lückenschluss wohl erst Mitte 2030 fertig Stand: 28.04.2022 11:27 Uhr Die Lücke in der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg wird wohl erst Mitte 2030 geschlossen. Das wurde jetzt auf einer Infoveranstaltung deutlich, zu der die Bürgerinitiative Pro A39 eingeladen hatte.

Als Grund für die Verzögerung wurden auf der Veranstaltung in Uelzen die vielen Vorgaben, verschobene Zuständigkeiten und Gerichtsverfahren genannt. Die Kritiker vom Dachverband der A39-Gegner halten eine Autobahn im Jahr 2035 für überholt. Sie fordern ein Umdenken beim Verkehr, weg vom Individualverkehr hin zu Bus und Bahn. Sie wiesen zudem darauf hin, dass im Lüneburger Abschnitt der Autolärm nur unzureichend eingedämmt wird.

Verträge zum Bau der A39 sind geschlossen

Gesa Schütte von der zuständigen Autobahn GmbH wies die Kritik zu fehlendem Lärmschutz und Folgen für das Klima jedoch zurück. Sie machte klar, dass die Verträge geschlossen seien und am Auftrag zum Bau der A39 nicht gerüttelt werde. Die privatrechtlich organisierte Autobahn GmbH hatte Anfang vergangenen Jahres Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und Verwaltung der Autobahnen in Niedersachsen von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr übernommen. Nach Angaben der Behörde befinden sich inzwischen alle sieben Abschnitte der insgesamt 105 Kilometer langen A39-Trasse in der Planung. Die Gesamtkosten für den Bau belaufen sich nach aktuellen Einschätzungen auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Die A39 soll einmal die stark befahrene A7 entlasten.

