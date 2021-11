Stand: 01.11.2021 08:10 Uhr A39: Fahrbahnsperrung wegen anstehender Bauarbeiten

Auf der A39 wird es für gut zwei Wochen eng: Zwischen Winsen-West und Winsen-Ost werden für die im Frühjahr anstehenden umfangreichen Bauarbeiten Vorbereitungen getroffen. Dazu wird am Montag zunächst die linke Spur in Richtung Lüneburg gesperrt. Am Dienstag ist ab 10 Uhr die Fahrtrichtung Hamburg dran. Auch hier wird die linke Spur gesperrt - allerdings nur kurzfristig. Grundsätzlich soll der Verkehr nach Hamburg auf zwei Fahrstreifen rollen. Auch die Auffahrt Winsen-Ost wird gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.11.2021 | 07:30 Uhr