Stand: 04.09.2022 10:20 Uhr A39: Drei Schwerverletzte nach Unfall nahe Maschener Kreuz

Auf der A39 sind bei einem Unfall zwischen dem Maschener Kreuz und Maschen (Landkreis Harburg) drei Menschen schwer verletzt worden. Zum Teil wurden die Insassen der drei beteiligten Autos in der Nacht zu Sonntag in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. In Fahrtrichtung Lüneburg war die Fahrbahn während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Weitere Angaben zu den Verletzten, der Schadenshöhe sowie zur Unfallursache gibt es bislang nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.09.2022 | 09:00 Uhr