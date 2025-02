Stand: 25.02.2025 16:58 Uhr A27 bei Walsrode: Auto überschlägt sich - fünf Verletzte

Am Sonntagabend sind bei einem Unfall auf der A27 bei Walsrode (Landkreis Heidekreis) fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 39-jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Er fuhr in Richtung Bremer Kreuz, als eine 44-jährige Autofahrerin vor ihm von der rechten Spur auf die linke gewechselt sei. Der Mann sei trotz Vollbremsung auf den Wagen der Frau aufgefahren, so die Polizei. Ihr Auto wurde von der Fahrbahn geschleudert, durchbrach einen Zaun, überschlug sich und blieb neben der Autobahn auf einem Acker liegen. Die zwei Insassen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der 39-jährige Mann und seine zwei Begleiter wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 70.000 Euro.

