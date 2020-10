Stand: 28.10.2020 12:56 Uhr A27: Lkw fährt gegen Fahrzeug der Autobahnmeisterei

Bei einem Unfall auf der Autobahn 27 zwischen den Abfahrten Walsrode-West und Verden-Ost ist am Mittwoch ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Sattelzug auf ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Der Fahrer des Sattelschleppers wurde nach Angaben der Polizei eingeklemmt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei blieben unverletzt. Die Fahrbahn wurde in Richtung Bremen gesperrt.

VIDEO: A27: Lkw-Fahrer bei Walsrode schwer verletzt (1 Min)

