Stand: 18.02.2022 07:34 Uhr A26 bei Stade: Fünf Autos fahren im Hagelschauer ineinander

Auf der A26 zwischen Dollern und Stade hat sich am späten Donnerstagnachmittag ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei unter Berufung auf Zeugen berichtet, hatte sich binnen weniger Minuten eine mehrere Zentimeter dicke Schicht aus Schnee und Eis auf der Autobahn gebildet. Daraufhin verlor den Angaben zufolge eine Autofahrerin in Fahrtrichtung Stade die Kontrolle über ihr Fahrzeug, es prallte in die Leitplanke. Dahinter stießen laut Polizei noch vier weitere Fahrzeuge zusammen. Eine Autofahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Eine Person wurde schwer verletzt, vier weitere Autoinsassen leicht. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es laut Polizei kurze Zeit später zu einem Unfall. Dabei geriet ein Fahrer mit seinem Pkw ins Schleudern und das Auto prallte in die Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Stade war bis zum Abend voll gesperrt.

