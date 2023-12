A26: Was passiert mit der "Geisterauffahrt" Buxtehude? Stand: 04.12.2023 12:34 Uhr In Buxtehude steht eine Autobahnauffahrt - ohne Zubringerstraße. Die Klage einer Bürgerinitiative hatte zu einem Baustopp geführt. Nun verhandelt das OVG in Lüneburg den Fall.

Darf in Buxtehude (Landkreis Stade) jemals ein Auto auf die Autobahn auffahren? Das könnte sich nun in Lüneburg entscheiden. Das dortige Oberverwaltungsgericht (OVG) will klären, ob die Zubringerstraße, die das Straßennetz Buxtehude mit der Autobahnauffahrt verbinden sollte, gebaut werden darf. Für heute und morgen sind zwei Verhandlungstermine angesetzt.

Weitere Lärm- und Umweltschutz-Auflagen?

Wie die Entscheidung ausfallen wird, ist offen. Mehrere Varianten sind möglich: Entweder hat ein erstes Urteil des Verwaltungsgericht Stade bestand und die Auffahrt bleibt verboten. Möglich ist auch, dass das Urteil gekippt wird und der Zubringer gebaut werden darf. Die dritte Variante: Die Auffahrt darf angeschlossen werden - aber nur unter weiteren Auflagen zum Lärm- und Umweltschutz.

Autobahnauffahrt bereits fertiggestellt

Eigentlich sollten bei Buxtehude schon seit Anfang des Jahres Autos auf die A26 fahren können. Die Autobahnauffahrt ist bereits fertiggestellt. Doch nach der Klage der Bürgerinitiative ist das Bauvorhaben für die Zubringerstraße in erster Instanz gestoppt worden. Das Verwaltungsgericht Stade bestätigte, dass der Landkreis Stade bei der Planung erhebliche Fehler gemacht habe. Unter anderem seien Fragen des Naturschutzes und die Immissionsbelastungen durch Lärm nicht berücksichtigt worden. Der Landkreis Stade wandte sich daraufhin an das OVG.

