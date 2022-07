Stand: 27.07.2022 16:57 Uhr A1 im Landkreis Harburg: Lkw brennt auf Rastplatz aus

An der A1 ist am Mittwochmittag auf einem Rastplatz an der Anschlussstelle Rade (Landkreis Harburg) ein Schwerlasttransporter komplett ausgebrannt. Zeugen hatten das Feuer nach Angaben der Polizei gemeldet. Lkw-Fahrer brachten ihre umstehenden Fahrzeuge rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere 100.000 Euro. Weil Kraft- und Betriebsstoffe ausliefen, informierten Einsatzkräfte die Untere Naturschutzbehörde.

