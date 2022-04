A1 bei Seevetal: Lkw-Fahrer stirbt nach schwerem Unfall Stand: 28.04.2022 16:43 Uhr Am Donnerstag ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 1 bei Seevetal in Fahrtrichtung Bremen bei einem schweren Stau-Unfall ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 51 Jahre alte Mann mit seinem Sattelzug gegen 12.10 Uhr in Höhe Meckelfeld nahezu ungebremst in einem Rückstau gefahren. Dort kollidierte er mit einem fast stehenden Lkw. Die Wucht des Aufpralls schob das Fahrzeug nach links in die Mittelschutzplanke. Der Unfallverursacher stieß dann auf der rechten Fahrspur in einen dritten Sattelzug. Bei dem Zusammenstoß wurde das Führerhaus des Lkw massiv eingedrückt.

Lkw-Fahrer verstirbt an der Unfallstelle

Ersthelfern und Polizeibeamten, die auf der Gegenfahrbahn ein liegengebliebenes Fahrzeug abgesichert hatten, liefen zur Unfallstelle. Sie bargen den 51-Jährigen aus seinem zerstörten Cockpit und begannen, den Mann zu reanimieren. Ein Notarzt übernahm die Wiederbelebungsmaßnahmen. Die blieben ohne Erfolg. Nach rund einer Stunde erklärte der Arzt den Mann für tot. Der 38 Jahre alte Fahrer des zweiten Lkw erlitt einen Schock. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

A1 Richtung Bremen bis 14.45 Uhr gesperrt

Die Feuerwehr Hamburg stellte an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher und sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die A1 in Fahrtrichtung Bremen bis 14.45 Uhr gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.04.2022 | 15:00 Uhr