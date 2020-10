Stand: 16.10.2020 07:44 Uhr A1 bei Hittfeld: Staugefahr durch Bauarbeiten am Wochenende

Die Autobahn 1 wird ab dem frühen Sonnabend zum dritten Mal in diesem Jahr komplett gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an der Brücke zwischen Hittfeld und Harmstorf (Landkreis Harburg). Wenn alles nach Plan laufe, solle der Verkehr nach vier Monaten Baustelle ab Montagfrüh wieder uneingeschränkt fließen, heißt es bei der Straßenbaubehörde. An diesem Wochenende müssten Autofahrer rund um Hittfeld aber noch einmal mit Staus rechnen.

