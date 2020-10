Stand: 23.10.2020 10:45 Uhr A1 bei Billstedt bis Montag dicht

Rund um Hamburg und in der Stadt selbst müssen Autofahrer an diesem Wochenende mit Problemen rechnen. In mehreren Bundesländern enden die Herbstferien. Zudem wird die A1 bei Billstedt von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Grund ist der Abriss einer Autobahnbrücke.

