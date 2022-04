Stand: 19.04.2022 10:57 Uhr A1: Unbekannte werfen Gegenstände von Autobahnbrücke

Die Polizei sucht erneut einen oder mehrere Unbekannte, die am Gründonnerstag von einer Autobahnbrücke bei Hollenstedt (Landkreis Harburg) Gegenstände auf die A1 geworfen haben. Dabei entstand am Auto eines 70-Jährigen erheblicher Schaden. Verletzt wurde niemand. Bereits vor zwei Wochen hatte es in dem Bereich einen solchen Vorfall gegeben. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Sittensen entgegen.

