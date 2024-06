A1 Richtung Hamburg nach Lkw-Unfall nur einspurig befahrbar Stand: 05.06.2024 08:29 Uhr Die A1 Richtung Hamburg ist nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Hollenstedt und Rade nur eingeschränkt befahrbar. Ein Lkw muss im Laufe des Tages mit einem Spezialkran geborgen werden.

Aktuell seien zwei von drei Spuren befahrbar, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Sittensen am Mittwochmorgen. Für die Bergung müsse aber eine weitere Fahrbahn gesperrt werden, sodass der Abschnitt im Laufe des Tages nur einspurig befahrbar sein werde. Bereits am Morgen staute sich dort der Verkehr. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, Umleitungen zu nutzen oder etwas mehr Reisezeit einzuplanen. Der umgekippte Lkw werde im Laufe des Tages mit einem Spezialkran abtransportiert. Dadurch könne es bis zum Abend zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Lkw fährt auf Abschleppwagen auf und landet im Graben

In der Nacht hatte eine 31-Jährige in Höhe Rade im Landkreis Harburg mit ihrem Wagen eine Panne. Sie rief einen Abschleppwagen, wie die Polizei mitteilte. Als das Auto aufgeladen war, kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Abschlepper auf. Dabei zog sich der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der mit Lebensmitteln beladene Sattelzug landete im Graben, wie es weiter hieß. Am Abschleppfahrzeug und dem aufgeladenen Auto entstand demnach ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf deutlich mehr als 100.000 Euro.

