Stand: 30.01.2024 08:50 Uhr Polizei findet 45 Kilo Marihuana bei Verkehrskontrolle auf A1

Die Autobahnpolizei Sittensen (Landkreis Rotenburg) hat bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle 45 Kilogramm Marihuana im Wert von etwa einer halben Millionen Euro beschlagnahmt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 44-jährige Fahrer den Beamten am Samstag auf der Autobahn 1 aufgefallen. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass nach dem Mann bereits wegen einer Straftat im Ausland gesucht wurde. Im Auto fanden die Polizisten dann fünf große Umzugskartons - gefüllt mit Plastiktüten voller Rauschgift. Der 44-Jährige sei sofort festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.01.2024 | 06:30 Uhr