Stand: 28.02.2021 18:41 Uhr A1: Lkw-Fahrer kracht in Lärmschutzwand und stirbt

Auf der Autobahn 1 ist am Sonntagnachmittag ein Lastwagen-Fahrer ist in eine Lärmschutzwand gefahren und und ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in Höhe der Anschlussstelle Sittensen. Der Mann wurde in seinem Lkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Für die Bergungsarbeiten wurde die A1 in Fahrtrichtung Bremen gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.03.2021 | 06:30 Uhr