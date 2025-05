Stand: 16.05.2025 12:54 Uhr Walsrode: 88-Jährige bei Handtaschenraub schwer verletzt

Am frühen Samstagnachmittag ist eine 88-jährige Frau in Walsrode im Heidekreis bei einem Handtaschenraub schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen werden. Nach Zeugenaussagen konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Weil er noch für weitere Raub- und Diebstahlsdelikte in Walsrode verantwortlich sein könnte, beantragte die Staatsanwaltschaft Verden vor dem Amtsgericht Syke einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Er wurde in eine Jugendanstalt überführt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.05.2025 | 14:00 Uhr