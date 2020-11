Stand: 21.11.2020 08:33 Uhr 86-Jähriger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Buxtehude (Landkreis Stade) ist ein 86 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei wurde der Fußgänger am Freitag von einem Auto erfasst. Die Polizei vermutet, dass die 61-jährige Autofahrerin den Mann wegen regennasser Fahrbahn und tiefstehender Sonne nicht gesehen hatte. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

