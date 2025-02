Stand: 06.02.2025 08:15 Uhr 85 Prozent Verstöße bei Polizeikontrolle in Stade

Die Stader Polizei hat am Mittwoch im Stadtgebiet eine Schwerpunktkontrolle auf einer Hauptstraße in der Nähe des Krankenhauses durchgeführt. Bei insgesamt 88 überprüften Autos und ihren Fahrern hatten die Beamten nach eigenen Angaben bei nur 13 nichts zu beanstanden. Am häufigsten wurde verbotenerweise ein Handy am Steuer benutzt - insgesamt 37 Mal. In 31 Fällen waren Personen nicht oder nicht vorschriftsmäßig angeschnallt. Bei einem Fahrer stellten die Polizisten auch einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen nun mit den entsprechenden Bußgeldern und möglicherweise Punkten in Flensburg rechnen.

