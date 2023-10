Stand: 28.10.2023 18:00 Uhr 83-Jähriger stirbt bei Unfall mit Trecker im Landkreis Stade

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagabend in Hammah (Landkreis Stade) ein 83-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der Mann auf gerader Strecke mit seinem Trecker samt Anhänger nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten Ersthelfer den Mann bereits aus dem Trecker befreien können. Trotz schneller medizinischer Versorgung sei der Mann laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Angaben zur Unfallursache und zur Höhe des Schadens lagen am Samstag noch nicht vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min