Stand: 07.04.2021 08:30 Uhr 80-Jähriger in Lüneburg wieder aufgetaucht

Die Polizei in Lüneburg hat einen vermissten 80-Jährigen wohlbehalten wiedergefunden. Die Beamten hatten den Mann bis in die Nacht unter anderem mit Spürhunden und Drohnen gesucht. Seine Spur endete am Ufer der Ilmenau, nachdem seine Frau ihn in der Lüneburger Innenstadt aus den Augen verloren hatte.

