76-Jährige bei Unfall mit Zug in Agathenburg schwer verletzt

Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Zug in Agathenburg (Landkreis Stade) schwer verletzt worden. Die Frau war am Sonntagvormittag war trotz geschlossener Halbschranke und Rotlicht der Ampelanlage aus bisher ungeklärter Ursache auf den dortigen Bahnübergang gefahren, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug wurde demzufolge von der Lok erfasst und rund 20 Meter mitgerissen. Rettungskräfte mussten die 76-Jährige aus ihrem Auto befreien, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Die rund 150 Fahrgäste des Zuges sowie der Lokführer blieben nach Auskunft der Polizei unverletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 100.000 Euro.

VIDEO: Agathenburg: Zug erfasst Pkw (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.07.2022 | 06:30 Uhr