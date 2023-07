Stand: 25.07.2023 06:51 Uhr 72-Stunden-Aktion: Anzeige gegen Rasthütte in Kronsbergheide

Gegen eine Rasthütte in der Kronsbergheide (Landkreis Lüneburg), die während der 72-Stunden-Aktion der Landjugend aufgebaut wurde, gibt es eine anonyme Anzeige. Die Hütte war von der Landjugend Amelinghausen errichtet worden. Wegen der Anzeige könnte es sein, dass die Hütte jetzt wieder abgerissen werden muss. Ein Sprecher des Landkreises sagte, die Anzeige beziehe sich unter anderem darauf, dass geschützter Magerrasen überbaut worden sei. Damit wurde gegen das Naturschutzgesetz verstoßen. Daher müsse der Landkreis handeln. Außerdem sei kein Bauantrag gestellt worden. Daher gebe es auch keine offizielle Genehmigung für die Hütte. In einem Prüfverfahren sollen die Einzelheiten geklärt werden. Am 24. August werde man sich dann mit allen Beteiligten beim Landkreis zusammen setzen - mit dabei sein werden Amelinghausens Bürgermeisterin Mareike Witte (CDU), der Samtgemeindedirektor Christoph Palesch, Kreisrätin Sigrid Vossers, Kreismitarbeiter sowie Landjugend-Vertreter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.07.2023 | 06:30 Uhr