Stand: 17.03.2022 14:41 Uhr 70-Jähriger von eigenem Enkel erstochen?

Im Alkoholrausch soll ein 18 Jahre alter Mann in Geesthacht (Schleswig-Holstein) am Mittwochmittag seinen eigenen Großvater mit einem Messer erstochen haben. Im Verlauf einer Auseinandersetzung soll der Verdächtige mehrfach auf den 70 Jahre alten Mann aus Hohnstorf (Landkreis Lüneburg) eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Lübeck mitteilten. Der Senior konnte trotz der Hilfsversuche der Rettungskräfte nicht mehr wiederbelebt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann direkt nach der Festnahme einen Wert von 2,2 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.03.2022 | 15:00 Uhr