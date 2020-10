Stand: 05.10.2020 09:00 Uhr 61-Jähriger steht wegen Sattelzug-Diebstahl vor Gericht

Vor dem Langericht Lüneburg muss sich ab heute ein Mann wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Das berichtet NDR 1 NIedersachsen. Der 61-Jährige soll sich vor drei Jahren mit anderen Männern zusammengeschlossen haben, um in der Region Sattelzugmaschinen zu stehlen. Der Angeklagte und seine mutmaßlichen Mittäter sollen in Visselhövede einen Sattelzug im Wert von 85.000 Euro entwendet und in einer angemieteten Halle in Munster die Kennzeichen ausgetauscht haben. Anschließend sei das Fehrzeug zum Verkauf ins Ausland gebracht worden. Bei einem weiteren Versuch hatte die Polizei den Sattelzug in Munster sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.10.2020 | 07:30 Uhr